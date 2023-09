“The Legend Gianluca Vialli”, organizzatore partita benefica denuncia per diffamazione Selvaggia Lucarelli

L’organizzatore della partita benefica “The Legend Gianluca Vialli”, Alessandro Arena, ha denunciato per diffamazione Selvaggia Lucarelli dopo le parole della giornalista pubblicata sul proprio profilo Facebook. “La signora Lucarelli, a tre giorni dall’evento, ci ha accusato senza motivo di essere poco trasparenti”, ha spiegato a LaPresse Alessandro Arena, organizzatore della partita che si terrà a Reggio Calabria il 10 settembre alle ore 21 allo stadio Oreste Granillo: “Le sue frasi sono non veritiere, offensive, tendenziose, diffamatorie e lesive dell’immagine della sua Associazione, creando, altresì, un danno al buon esito della partita. Non è affatto vero che i calciatori, artisti e cantanti percepiranno un compenso di 150 mila euro. È tutto infondato”.

C’è poi da fare i conti con la famiglia che ha chiesto di non usare il nome di Vialli: “Noi non vogliamo affatto ledere l’immagine di Gianluca e in base alla legge non dobbiamo chiedere alcuna autorizzazione. Non a caso stasera c’è un evento organizzato anche dal Chelsea, a Londra, in cui non è stata coinvolta la famiglia”.