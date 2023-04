FIFA, mercoledì a Londra esame per gli agenti: 80% a rischio bocciatura

A rischio il futuro di centinaia di agenti. Come riferito da Daily Mail, il prossimo mercoledì, all’ExCeL di Londra, andrà in scena l’esame voluto dalla FIFA in seguito alla ri-regolamentazione del settore. Chi non supererà il test avrà un’altra possibilità a settembre: in caso di ulteriore fallimento, decadrebbe il titolo di agente regolarmente registrato. Come dichiara il quotidiano, soltanto in Inghilterra è circa l’80% ad essere a forte rischio bocciatura.