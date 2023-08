Sergio Rico lascia l’ospedale dopo 82 giorni di ricovero

Sergio Rico alle 12:30 di oggi lascerà l’ospedale Rocio di Siviglia, dove è stato ricoverato per 82 giorni a seguito di una caduta da cavallo. “Non ci crederò finché non avremo varcato la soglia”, aveva scritto ieri sera Alba Silva, compagna del portiere spagnolo, preannunciando quel che oggi confermano anche i giornali francesi, a partire da Le Parisien. Vittima di un grave trauma cranico, il portiere aveva trascorso 22 giorni in coma prima di essere risvegliato. A fine luglio, il neurologo David Perez aveva annunciato che il giocatore si sarebbe sottoposto a un’operazione per il trattamento di un aneurisma. Secondo Le Parisien, l’intervento potrebbe permettere a Sergio Rico di riprendere la sua carriera. In ogni caso, come è normale dopo diversi mesi di ricovero, la convalescenza dell’ex Siviglia dovrebbe proseguire per molti mesi.