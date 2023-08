Moto3, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Gran Bretagna 2023: Ortolà il più veloce

Ivan Ortolà fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto3 del GP di Gran Bretagna 2023 in programma sul circuito di Silverstone. Il pilota spagnolo ha girato in 2:12.817, precedendo di un centesimo il connazionale Jaume Masia e di due il giapponese Ayumu Sasaki. Il miglior azzurro è Stefano Nepa, in quarta posizione. In top 10, però, troviamo altri due azzurri: Romano Fenati (sesto) e Riccardo Rossi (ottavo). Di seguito l’ordine d’arrivo (top 10).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1