Entry list qualificazioni femminili Roland Garros 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list delle qualificazioni femminili del secondo slam stagionale, il Roland Garros 2023, che si giocheranno a Parigi da lunedì 22 a venerdì 26 maggio. Saranno due le azzurre che proveranno a conquistare il tabellone principale dello slam sul rosso parigino. Lucrezia Stefanini di poche posizioni ha mancato il main draw e cercherà di bissare quanto fatto agli Australian Open, mentre Nuria Brancaccio giocherà per la prima volta le qualificazioni in un major. Di seguito l’entry list completa delle qualificazioni femminili del Roland Garros.

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS F.

1 F MAGDALENA FRECH POL 100 1

2 A EMMA NAVARRO USA 101 1

3 F KATIE VOLYNETS USA 103 1

4 F NADIA PODOROSKA ARG 104 1

5 F TAMARA ZIDANSEK SLO 105 1

6 F DIANE PARRY FRA 106 1

7 F ARANTXA RUS NED 107 1

8 F VIKTORIJA GOLUBIC SUI 108 1

9 F CLARA BUREL FRA 109 1

10 F JODIE BURRAGE GBR 110 1

11 F NAO HIBINO JPN 111 1

12 F TAMARA KORPATSCH GER 112 1

13 A KIMBERLY BIRRELL AUS 113 1

14 A ERIKA ANDREEVA 114 1

15 F CAMILA OSORIO COL 115 1

16 F YUE YUAN CHN 116 1

17 F LUCREZIA STEFANINI ITA 117 1

18 A SU JEONG JANG KOR 118 1

19 A MARINA BASSOLS RIBERA ESP 119 1

20 A TAYLOR TOWNSEND USA 120 1

21 F CLARA TAUSON DEN 121 1

22 F KAJA JUVAN SLO 122 1

23 F CAROLINE DOLEHIDE USA 123 1

24 A JESSIKA PONCHET FRA 124 1

25 F LAURA PIGOSSI BRA 125 1

26 F VIKTORIA HRUNCAKOVA SVK 127 1

27 F LAURA SIEGEMUND GER 128 1

28 A ALIONA BOLSOVA ESP 130 1

29 F REKA LUCA JANI HUN 131 1

30 F SIMONA WALTERT SUI 133 1

31 F EVA LYS GER 134 1

32 A YLENA IN-ALBON SUI 135 1

33 F OLGA DANILOVIC SRB 136 1

34 F LEOLIA JEANJEAN FRA 137 1

35 F SOFIA KENIN USA 138 1

36 A KATHERINE SEBOV CAN 139 1

37 F HARRIET DART GBR 140 1

38 A MIRJAM BJORKLUND SWE 141 1

39 F MOYUKA UCHIJIMA JPN 142 1

40 S POLINA KUDERMETOVA 143 1

41 BRENDA FRUHVIRTOVA CZE 145 1

42 F KRISTINA MLADENOVIC FRA 146 1

43 F ELIZABETH MANDLIK USA 147 1

44 S TARA WURTH CRO 148 1

45 F DAYANA YASTREMSKA UKR 149 1

46 F KATIE SWAN GBR 150 1

47 A OLIVIA GADECKI AUS 151 1

48 A DESPINA PAPAMICHAIL GRE 152 1

49 A SINJA KRAUS AUT 153 1

50 S MAJA CHWALINSKA POL 153 SR 1

51 F KATIE BOULTER GBR 154 1

52 A ASHLYN KRUEGER USA 155 1

53 A FRANCESCA JONES GBR 155 SR 1

54 S LEYRE ROMERO GORMAZ ESP 156 1

55 A SARA BEJLEK CZE 157 1

56 F ELENA-GABRIELA RUSE ROU 158 1

57 F COCO VANDEWEGHE USA 159 1

58 A KATRINA SCOTT USA 160 1

59 A OKSANA SELEKHMETEVA 161 1

60 A MARIA CARLE ARG 162 1

61 A PRISCILLA HON AUS 163 1

62 F ANA KONJUH CRO 164 1

63 None DARIA SNIGUR UKR 165 1

64 F ELINA AVANESYAN 166 1

65 S NA-LAE HAN KOR 167 1

66 F JAQUELINE CRISTIAN ROU 168 1

67 F HEATHER WATSON GBR 169 1

68 A NURIA BRANCACCIO ITA 170 1

69 A ELSA JACQUEMOT FRA 171 1

70 A SACHIA VICKERY USA 172 1

71 F GREET MINNEN BEL 173 1

72 S KATHINKA VON DEICHMANN LIE 173 SR 1

73 S SELENA JANICIJEVIC FRA 174 1

74 F VICTORIA JIMENEZ KASINTSEVA AND 175 1

75 A CAROL ZHAO CAN 176 1

76 A PAULA ORMAECHEA ARG 177 1

77 A ROSA VICENS MAS ESP 178 1

78 A JAIMEE FOURLIS AUS 179 1

79 A MAI HONTAMA JPN 180 1

80 A ROBIN MONTGOMERY USA 181 1

81 S JESSICA BOUZAS MANEIRO ESP 182 1

82 A KAYLA DAY USA 183 1

83 A NIGINA ABDURAIMOVA UZB 184 1

84 A ANASTASIA ZAKHAROVA 185 1

85 A NATALIJA STEVANOVIC SRB 186 1

86 S DARYA ASTAKHOVA 187 1

87 F POLONA HERCOG SLO 187 SR 1

88 F YANINA WICKMAYER BEL 188 1

89 A FERNANDA CONTRERAS MEX 189 1

90 S MARIE BENOIT BEL 190 1

91 F STORM HUNTER AUS 191 1

92 F CHLOE PAQUET FRA 192 1

93 A JOANNE ZUGER SUI 193 1

94 S MIRRA ANDREEVA 194 1

95 A YURIKO MIYAZAKI GBR 195 1

96 A MAGALI KEMPEN BEL 196 1

97 A MARCELA ZACARIAS MEX 197 1

98 A LESLEY PATTINAMA KERKHOVE NED 198 1

99 A CAROLE MONNET FRA 199 1

100 A MONA BARTHEL GER 200 1

101 A IRYNA SHYMANOVICH 201 1

102 A SUSAN BANDECCHI SUI 201 SR 1

103 S BARBORA PALICOVA CZE 202 1

104 A RALUKA SERBAN CYP 203 1

105 S ALICE ROBBE FRA 204 1

106 A EKATERINA MAKAROVA 205 1

107 A ANTONIA RUZIC CRO 206 1

108 A VALENTINI GRAMMATIKOPOULOU GRE 207 1

109 A ARINA RODIONOVA AUS 207 SR 1

110 F HARMONY TAN FRA 208 1

111 A NOMA NOHA AKUGUE GER 209 1

112 S CELINE NAEF SUI 210 1

113 A DALILA JAKUPOVIC SLO 211 1

114 A KATHARINA HOBGARSKI GER 212 1

115 A CAROLINA ALVES BRA 213 1

116 S SESIL KARATANTCHEVA BUL 213 SR 1

117 S PETRA MARCINKO CRO 214 1

118 S DARJA SEMENISTAJA LAT 215 1

119 A MARINA MELNIKOVA 215 SR 1

ALTERNATES

1 S SAKURA HOSOGI JPN 216 1

2 S SONAY KARTAL GBR 217 1

3 A KATARZYNA KAWA POL 218 1

4 S HIMENO SAKATSUME JPN 219 1

5 S KRISTINA DMITRUK 220 1

6 F OLGA GOVORTSOVA 220 SR 1

7 A ALEXANDRA CADANTU-IGNATIK ROU 221 1

8 A EMILIANA ARANGO COL 222 1

9 S MIRIAM BULGARU ROU 223 1

10 A ANKITA RAINA IND 224 1

11 S MARIA TIMOFEEVA 225 1

12 S JOANNA GARLAND TPE 226 1

13 A ARIANNE HARTONO NED 227 1

14 A HAILEY BAPTISTE USA 228 1

15 F ANN LI USA 229 1

16 S ANASTASIA TIKHONOVA 230 1

17 A IPEK OZ TUR 231 1

18 A TENA LUKAS CRO 233 1

19 ZEYNEP SONMEZ TUR 234 1

20 F IRINA BARA ROU 235 1