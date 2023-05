Empoli-Juventus, Zanetti: “Contentissimo della salvezza raggiunta con questa squadra”

Paolo Zanetti ha testimoniato tutta la sua felicità e contentezza per il risultato della salvezza raggiunto con l’Empoli. Il tecnico ex Venezia è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro la Juventus che dopo l’eliminazione in Europa League, arriverà al Castellani per invertire la rotta.

Queste le parole di Zanetti. Sull’Empoli: “Ce l’abbiamo fatta, è arrivata in un modo che ci dà un picco di gioia importante per quel gol all’ultimo minuto. Sono molto contento per i ragazzi che mi hanno sempre seguito e accompagnato con la giusta mentalità e predisposizione. I protagonisti, gli attori sono loro. Poi la mia dedica va al club, che ha creduto in me per raggiungere questo obiettivo in una delle stagioni più difficili della storia“.

Sulla Juventus: ” La partita è contro una squadra impressionante, avranno molta spinta e motivazioni. Dobbiamo recuperare le motivazioni, non perché ci siamo allenati male ma perché inconsciamente c’è stata un po’ rilassatezza. Ne siamo consapevoli“.