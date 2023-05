Dalla Francia: il PSG fra Nagelsmann e Mourinho per il post Galtier

Il PSG a fine stagione cambierò guida tecnica dopo la stagione di Galtier. Il tecnico francese non ha rispettato le aspettative in Champions League, essendo stati eliminati quasi senza ansie e patemi dal Bayern Monaco agli ottavi di finale. Proprio per questo il club di Al-Khelaifi cambierà allenatore.

Dalla Francia, nello specifico da Telefoot, i dirigenti del PSG nelle scorse settimane avrebbero contattato l’entourage di Julian Nagelsmann per capire la disponibilità nella prossima stagione. Il tecnico tedesco sarebbe la prima scelta, insieme a Jose Mourinho. Nel caso in cui la Roma non dovesse qualificarsi per la Champions League, il tecnico portoghese potrebbe decidere di andare via dalla Capitale per una nuova avventura internazionale.