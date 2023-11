Djokovic-Rune oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Holger Rune nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Dodici mesi dopo è ancora Djokovic-Rune nell’ultimo Mille della stagione, ma stavolta in palio non c’è il titolo bensì l’accesso in semifinale. Il danese non ha mai perso a Bercy (bilancio di 8-0) e non ha perso set neppure sul suo cammino, avendo battuto per 2-0 prima Thiem e poi Altmaier. Il serbo ha invece rischiato eccome contro Griekspoor, ma se l’è cavata in rimonta da vero campione. E contro Rune non vorrà solamente staccare il pass per la semifinale bensì anche riportare in equilibrio gli h2h, che lo vedono in svantaggio per 2-1.

Djokovic e Rune scenderanno in campo oggi (venerdì 3 novembre). I due giocatori sono pianificati sul Court Central come terzo incontro della giornata, non prima delle ore 19:30. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Djokovic e Rune fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.