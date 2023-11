Bologna-Lazio, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Bologna-Lazio, match dell’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo al Dall’Ara per una partita complessa per i biancocelesti, in grande rimonta nelle ultime giornate ma attesi da questa trasferta delicata contro i felsinei che non perdono addirittura dalla prima giornata. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 3 novembre.

Bologna-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.