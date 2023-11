Pro Patria-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Patria-Lumezzane, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno rialzato la testa nelle ultime sfide e si sono allontanati dalla zona retrocessione, ma hanno bisogno di altri punti per ricongiungersi con le prime posizioni. La formazione ospite, dal suo canto, ha soli due punti in meno e vuole puntare al sorpasso in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 3 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

