Djokovic-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Novak Djokovic affronterà Andrey Rublev nei quarti di finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. L’attuale numero due del ranking mondiale e – seguendo la classifica – secondo favorito del tabellone di singolare maschile è a tre vittorie dal trionfo numero otto ai Championship e l’ostacolo in questa sfida di quarti di finale è rappresentato da Andrey Rublev. Per il russo si tratta invece della prima volta così avanti sui prati londinesi, dove il miglior risultato fino a quest’anno era stato l’ottavo raggiunto due stagioni fa.

I precedenti di certo non sorridono al tennista nativo di Mosca, che contro Nole ha perso tutte tre le volte che si sono affrontati su una superficie diversa dalla terra. L’unica vittoria del russo, appunto, è sul rosso di Belgrado lo scorso anno, quando però Djokovic era in un periodo non semplice di ricondizionamento fisico dopo i primi saltati sul circuito a causa della sua scelta di non vaccinarsi.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Rublev scenderanno in campo martedì 11 luglio come 2°match dalle 14:30 italiane (dopo Swiatek-Svitolina). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.