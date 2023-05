Djokovic-Etcheverry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Tomas Martin Etcheverry al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Torna in campo il numero uno al mondo dopo aver saltato il torneo di Madrid e non aver esattamente impressionato nelle due uscite precedenti a Monte-Carlo e Banja Luka. Ma il Roland Garros si avvicina e siamo certi che troveremo un Novak in una forma totalmente diversa in queste due settimane in quel di Roma. Il suo esordio avverrà contro l’argentino Etcheverry, che sta vivendo una buona stagione e si è stabilito tra i primi 70 del ranking mondiale in pianta stabile. Ovviamente per lui è il secondo incontro, avendo già sconfitto al primo turno il giovane talento francese Van Assche.

Djokovic ed Etcheverry scenderanno in campo oggi, venerdì 12 maggio alle ore 19:00 sul campo centrale. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis.

In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.