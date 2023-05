Internazionali BNL d’Italia 2023, Tsitsipas: “Passione per il tennis a Roma incredibile, tribune sempre piene”

“Ci sono momenti in cui alimenti così tanto la tua routine che alla fine finisci per essere esausto, anche se è solo a causa dei continui viaggi o della ripetizione continua degli stessi esercizi che questo sport comporta. Certo, ci sono giorni in cui vuoi scappare, fare qualcosa di diverso e interagire con altre persone, quindi è importante avere una mentalità forte, tenere sempre a mente il motivo per cui fai tutto questo”. Inizia così un’interessante intervista concessa da Stefanos Tsitsipas ai media ufficiali degli Internazionali BNL d’Italia a Roma, riportata da Punto de Break: “Djokovic? Tutti vogliono batterlo, sarebbe un errore se volessi evitarlo, perché mi perderei il ​​meglio di ciò che il tennis ha da offrire. Se rimani bloccato nella mediocrità, puoi rimanere al tuo livello, senza migliorare. Va bene perdere contro di lui, ti aiuta a migliorare”.

E sul torneo del Foro Italico: “La prima cosa che vorrei evidenziare è la passione con cui le persone vivono questo torneo, lo dico perché ho girato tutto il mondo e non ho trovato persone che vivono il tennis con tanta passione. Quella passione si riflette anche sulla stampa, con un canale televisivo dedicato esclusivamente al tennis, questo è un tassello fondamentale affinché il tennis abbia così tanta visibilità in questo paese, infatti da piccolo consumavo molto questo canale. Quando dai alle persone un prodotto del genere, ciò che generi sono nuovi fan e tutte le tribune sono piene quando c’è un torneo”.