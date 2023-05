Fifa, creato il fondo per supportare i giocatori non pagati dai club

Nel mondo, ci sono oltre 200 giocatori che non sono stati pagati adeguatamente dai propri club. La Fifa ha deciso di intervenire, introducendo il “Fifa Fund for Football Players“, istituito nel 2020 insieme al sindacato mondiale dei giocatori Fifpro. L’iniziativa, nata per sostenere economicamente i calciatori che non hanno ricevuto un compenso né hanno avuto la possibilità di contrattare una paga con i loro datori di lavoro, prevede l’utilizzo di 16 milioni di dollari.

Ora, il fondo è entrato nella sua terza fase di distribuzione, per coprire l’intero 2021, e sono state approvate 225 richieste, 61 delle quali provengono da membri di club portoghesi e altre 50 da quelli greci, per una somma di 4 milioni investiti. In totale, fino a questo momento, il progetto della Fifa ha aiutato oltre 1000 calciatori. Seguirà poi la quarta e ultima fase, che prevede la copertura dei mancati stipendi del 2022.

Ornella Desiree Bellia, direttore delle relazioni e dello sviluppo del calcio professionistico della Fifa ha dichiarato: “Grazie alla nostra fruttuosa collaborazione con la Fifpro, negli ultimi anni siamo stati in grado di fornire sollievo a 1.370 giocatori. Questo è un altro esempio concreto di come Fifa e Fifpro siano solidali con coloro che ne hanno più bisogno attraverso un meccanismo efficiente che aiuta la comunità calcistica nel suo insieme”.

A commentare il progetto è stato anche il direttore legale della Fifpro Roy Vermeer, che ha aggiunto: “Dato che è profondamente frustrante per i giocatori non ricevere i loro stipendi, siamo lieti che il Fifa Ffp stia nuovamente fornendo loro una rete di sicurezza per garantire che ricevano parte di ciò che è loro dovuto”.