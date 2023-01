Djokovic-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Grigor Dimitrov nel terzo turno dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Ostacolo bulgaro per l’ex numero uno del mondo, determinato a proseguire il suo cammino a Melbourne per conquistare il suo 22° slam. Dopo un comodo esordio contro Carballes Baena, Nole ha perso un set contro Couacaud. Un semplice incidente di percorso (anche vedendo come ha dominato gli altri tre) se non fosse per un problema alla coscia che si porta dietro ormai da tempo. Il serbo non è al 100%, perciò dovrà prestare più attenzione del solito, anche contro un avversario come Dimitrov che ha battuto nove volte su dieci in carriera. Secondo i bookmakers, una vittoria del bulgaro paga cinque volte la posta.

Djokovic e Dimitrov scenderanno in campo oggi (sabato 21 gennaio), come primo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena, non prima delle ore 09:00 italiane (le 19:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di terzo turno tra Djokovic e Dimitrov. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.