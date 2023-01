LIVE – Djokovic-Dimitrov 7-6 6-3 6-4, terzo turno Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Dimitrov, incontro valido per il terzo turno degli Australian Open 2023. Il serbo cerca la decima vittoria in undici partite contro Dimitrov e mette nel mirino la seconda settimana dell’Happy Slam. I dubbi maggiori non sono tanto sul match in sé quanto sulle condizioni di Nole, il quale ha detto che la coscia non sta bene e che la situazione non è paragonabile a quella di due anni fa. Non resta dunque che vedere come se la caverà in campo Djokovic, a caccia di una vittoria per proseguire il proprio cammino a Melbourne verso uno storico 22° slam. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 09:00 italiane (le 19:00 locali). Djokovic e Dimitrov, infatti, sono pianificati come primo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

DJOKOVIC-DIMITROV 7-6 6-3 6-4

Game, set and match Djokovic! 7-6 6-3 6-4, è agli ottavi degli Australian Open.

TERZO SET – Djokovic tiene il servizio ed è 5-3, a un solo game dal successo.

TERZO SET – Attenzione, Dimitrov tiene il servizio e sale sul 3-4: pressione adesso sulle spalle del serbo.

TERZO SET – Break Dimitrov, il quinto in sei game di questa parziale: 4-2 Djokovic.

TERZO SET – Break Djokovic! Ennesimo break di questo set, il terzo in favore del 35enne di Belgrado: 4-1.

TERZO SET – Break Dimitrov! C’è ancora partita sulla Rod Laver Arena: 3-1 Djokovic, ma il break è soltanto uno.

TERZO SET – Break Djokovic! Il 21 volte vincitore Slam mette a segno il secondo break di questo parziale: 3-0 pesante in suo favore.

TERZO SET – Bel game vinto da Djokovic, che ha dovuto depennare due possibilità di break al suo avversario: 2-0, il successo è sempre più vicino.

TERZO SET – Break Djokovic! Subito presente la quarta forza del seeding in questo parziale: ora conduce per 1-0 e servizio.

Secondo set Djokovic! Nessun problema in questo turno di battuta: 7-6 6-3 in suo favore dopo 2 ore e 6 minuti.

SECONDO SET – Dimitrov torna a conquistare un game, ma Djokovic ora può servire per il set.

SECONDO SET – Il 9 volte campione conferma il break e vola sul 5-2.

SECONDO SET – Break Djokovic! Arriva il break in favore del serbo, il cui livello è ora piuttosto elevato: 4-2.

SECONDO SET – L’ex numero 1 del mondo recupera da 15-30 e tiene il servizio: 3-2.

SECONDO SET – Dimitrov cancella tre palle break e vince un gioco importantissimo: 2-2.

SECONDO SET – Finora nessun problema per il tennista alla battuta: 2-1 Djokovic.

SECONDO SET – Djokovic tiene il servizio in apertura: 1-0.

SECONDO SET – Si riparte dopo un medical timeout chiesto da Djokovic, il cui tendine continua a dare problemi.

Primo set Djokovic! Tre set point annullati dal serbo, 7-6(7) dopo 1 ora e 18 minuti di battaglia.

PRIMO SET – Djokovic è in grande crisi adesso: 2 set point annullati a Dimitrov, si va al tiebreak.

PRIMO SET – Controbreak Dimitrov! Il bulgaro sfrutta la sua chance e livella lo score: 5-5 dopo 54 minuti.

PRIMO SET – Dimitrov annulla 3 set point e tiene il servizio, ma Djokovic adesso servirà per chiudere il set (5-4).

PRIMO SET – Dimitrov resta in scia, ma non riesce ancora a procurarsi vere occasioni in risposta: 5-3 Djokovic.

PRIMO SET – Djokovic continua a convincere: tiene il servizio a zero e sale 4-2.

PRIMO SET – Djokovic consolida il break agevolmente, è in vantaggio 3-1.

PRIMO SET – Dimitrov si sblocca nel punteggio: il serbo conduce 2-1.

PRIMO SET – Break Djokovic! Buona partenza dell’ex numero 1 del mondo, subito avanti 2-0 nel primo set.

PRIMO SET – Inizia il match, Dimitrov al servizio.

09:00 – Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del match tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov, incontro valido per il terzo turno degli Australian Open.