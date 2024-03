Curling, Mondiali femminili 2024: secondo successo per l’Italia, Svezia sconfitta 6-4 all’ultimo tiro

Si apre con una vittoria, la seconda in altrettante sfide, la giornata dell’Italia ai Mondiali di curling femminili in corso in Nuova Scozia. Dopo l’8-4 ai danni dell’Estonia, le Azzurre si impongono per 6-4 sulla Svezia, in attesa di scendere di nuovo sul ghiaccio tra poche ore contro la Scozia.

LA PARTITA – Una sfida che si apre con una mano nulla a cui segue invece un secondo end in cui Stefania Constantini piazza due punti con un tiro conclusivo da vera campionessa. Anchhe il terzo end è nullo, mentre nel quarto le svedesi marcano il loro primo punto al termine di una mano in cui avrebbero potuto portare a casa anche qualcosa in più se Hasselborg non avesse sbagliato l’ultimo tiro. Un punto lo piazza anche Constantini nel quinto end, ma il match è molto equilibrato e con un punto sia nel sesto che nel settimo end la partita torna in parità sul 3-3. L’Italia si riporta in vantaggio 4-3 nell’ottavo, ma la Svezia marca il 4-4 in quello successivo. Si arriva al decimo end con l’Italia che ha in mano il martello e sfrutta al meglio la chance: una doppia bocciata di Stefania Constantini dopo il gran tiro di Hasselborg chiude i giochi: 6-4