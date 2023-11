Coppa Davis 2023: le scelte dei capitani per la semifinale Finlandia-Australia

I capitani di Finlandia e Australia hanno ufficializzato le proprie scelte in occasione della semifinale di Coppa Davis 2023, in programma a Malaga, in Spagna. Spicca il ritorno di Emil Ruusuvuori, che dopo aver saltato la sfida contro il Canada è pronto a difendere i colori della sua nazionale. Sfiderà nel secondo singolare Alex De Minaur. Ad aprire le danze saranno però Otto Virtanen, a caccia del bis dopo l’importante successo contro Diallo, e Alexei Popyrin, preferito a Thompson. Di seguito le scelte ufficiali.

Otto Virtanen (FIN) v Alexei Popyrin (AUS) (SEGUI IL LIVE)

Emil Ruusuvuori (FIN) v Alex de Minaur (AUS) (SEGUI IL LIVE)

Harri Heliovaara/Patrik Niklas-Salminen (FIN) v Matthew Ebden/Max Purcell (AUS)