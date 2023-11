LIVE – Virtanen-Popyrin, semifinale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Virtanen-Popyrin, primo incontro di singolare di Finlandia-Australia nella prima semifinale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Lo scandinavo si è rivelato un uomo decisivo per la sua squadra nel successo in rimonta per 2-1 ai danni dei campioni in carica del Canada. Dall’altra parte, invece, c’è il bombardiere aussie, preferito dal capitano Hewitt rispetto a Jordan Thompson.

I due sono chiamati ad un incontro molto delicato. In palio, infatti, c’è il primo punto di un penultimo atto che si preannuncia molto equilibrato e combattuto. Il ranking premia Popyrin, che anche quest’anno è riuscito a confermarsi ai vertici del tennis mondiale. Virtanen, tuttavia, su questa superficie ha già dimostrato in carriera di poter competere anche ad altissimi livelli. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Virtanen e Purcell pianificati come primo match della giornata a partire dalle ore 16.00.

COME SEGUIRE VIRTANEN-POPYRIN IN TV

IL CALENDARIO

I RISULTATI

IL REGOLAMENTO

TABELLONE SEMIFINALI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

VIRTANEN-POPYRIN (DIRETTA)