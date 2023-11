F1 GP Abu Dhabi 2023, risultati e classifica prove libere 2: Leclerc miglior tempo, Sainz a muro

I risultati e la classifica della seconda sessione delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2023 di Formula 1. Il miglior tempo lo sigla Charles Leclerc, che chiude davanti a tutti girando in 1:24.809. Decisamente meno bene l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, finita contro le barriere dopo appena dieci minuti dall’inizio della sessione. Proprio l’incidente occorso allo spagnolo ha comportato uno stop di quasi mezz’ora. Pochi minuti dopo la ripartenza, inoltre, un testacoda di Magnussen ha causato un’altra bandiera rossa e dunque un’altra pausa, stavolta più breve. Alle spalle di Leclerc troviamo la McLaren di Lando Norris, seguita dalla Red Bull di Max Verstappen. Da segnalare l’ottima prestazione delle due Alfa Romeo, motorizzate Ferrari, rispettivamente in quarta e in settima posizione. Di seguito ecco la classifica delle FP2.

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP ABU DHABI