Coppa Davis 2023, fase a gironi: programma, orari e diretta partite mercoledì 13 settembre

Il programma e gli orari delle partite valevoli per fase a gironi della Coppa Davis 2023 in programma nella giornata di mercoledì 13 settembre. Occhi puntati sull’Italia, che debutta contro il Canada a Bologna, ma anche sulle altre tre sfide in programma in varie location europee. Il confronto degli azzurri di Volandri sarà visibile su Rai Sport e Sky Sport, mentre tutte le altre partite possono essere seguite in streaming su SuperTennix.

SEGUI IL LIVE DI ITALIA-CANADA

COME SEGUIRE MUSETTI-DIALLO IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

CALENDARIO ITALIA

MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE

ITALIA-CANADA (Girone A, Bologna)

Ore 15:00 – Sonego vs Galarneau (SEGUI IL LIVE)

A seguire – Musetti vs Diallo (SEGUI IL LIVE)

A seguire – Bolelli/Vavassori vs Pospisil/Galarneau

AUSTRALIA-GRAN BRETAGNA (Girone B, Manchester)

Ore 14:00 – Draper vs Kokkinakis

A seguire – Evans vs De Minaur

A seguire – Evans/Skupski vs Ebden/Purcell

SPAGNA-REPUBBLICA CECA (Girone C, Valencia)

Ore 15:00 – Zapata Miralles vs Machac

A seguire – Davidovich Fokina vs Lehecka

A seguire – Granollers/Davidovich Fokina vs Lehecka/Pavlasek

CROAZIA-USA (Girone D, Spalato)

Ore 15:00 – Prizmic vs McDonald

A seguire – Gojo vs Tiafoe

A seguire – Dodig/Pavic vs Krajicek/Ram