Inghilterra, Southgate: “Maguire è un pilastro della squadra, chi lo fischia sbaglia”

L’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate ha condannato i fischi e gli sfottò rivolti a Harry Maguire, dopo l’autogol nella sfida amichevole vinta 3-1 contro la Scozia, definendoli “ridicoli”. Il difensore del Manchester United è vittima di prese in giro da parte di tifosi dei Red Devils e non per le sue prestazioni non sempre brillanti. “Non ho mai conosciuto un giocatore trattato in questo modo, né dai tifosi scozzesi, né dai nostri commentatori, esperti, chiunque essi siano. Chi lo prende in giro e lo fischia sbaglia” ha detto Southgate. “Maguire è bravo – continua il ct – e il suo autogol è stato sfortunato ed è conseguenza del trattamento che riceve. Abbiamo vinto una grande partita, lui ha giocato un ruolo importante lì dietro. E’ un pilastro della nostra squadra e continuerò a supportarlo”.