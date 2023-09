Polonia: già al capolinea l’avventura del Ct Fernando Santos?

In Polonia si rincorrono le voci che vorrebberro il commissario tecnico della Nazionale biancorossa, Fernando Santos, lasciare il suo incarico. A soli 9 mesi dal suo ingaggio, l’agenzia di stampa nazionale polacca PAP e altri media hanno riferito che la Federazione calcistica polacca ha deciso di separarsi da Santos dopo il deludente inizio delle qualificazioni agli Europei della squadra. Indiscrezione che non è ancora stata confermata, ma lo stesso Santos avrebbe incontrato questa settimana il capo della Federazione polacca per discutere la sua posizione.