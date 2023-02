Cocciaretto-Wang in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Xinyu Wang al secondo turno del WTA di Merida 2023. Esordio fantastica in terra messicana per l’azzurra, brava a confermarsi dopo l’exploit in Australia con la finale a Hobart. Certo, è solamente una vittoria al primo turno di un Wta 250, ma è arrivata per 6-3 6-0 contro una giocatrice ostica come Golubic. Sulla strada di Cocciaretto, accreditata della settima testa di serie, c’è ora la cinese Wang, che al debutto ha regolato la russa Avanesyan. Wang ha vinto l’unico precedente, ma sull’erba di Wimbledon nel 2018 a livello juniores. In palio un posto ai quarti di finale contro la vincente del match Bonaventure-Siniakova.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Cocciaretto e Wang scenderanno in campo nella giornata di mercoledì 22 o giovedì 23 febbraio, con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Cocciaretto e Wang. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.