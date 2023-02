Atp Rio de Janeiro 2023: Fognini chiude la pratica Barrios-Vera dopo l’interruzione

Nessun problema per Fabio Fognini nella prosecuzione del match contro Tomas Barrios-Vera, valida per il primo turno dell’Atp di Rio de Janeiro 2023 e interrotta, ieri, a causa della pioggia, a soli due punti dal successo dell’azzurro. Fognini, quindi, ha sfruttato l’occasione di portare a casa la sua prima vittoria stagionale, con il punteggio complessivo della sfida di 6-2 6-3. Fognini, infatti, non è riuscito a tenere il servizio, dando quindi un nuovo spiraglio al cileno, ma nel game successivo ha piazzato l’immediato contro-break che è valso la vittoria.