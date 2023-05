Cocciaretto-Kvitova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Petra Kvitova nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. La tennista azzurra è reduce dal secondo turno sia a Madrid che a Roma, peraltro con sconfitte in tre set (e a testa alta) contro Badosa e Potapova, e punta a far bene anche in terra parigina. Kvitova ha invece disputato un solo match su terra dopo il titolo vinto a Miami, uscendo di scena all’esordio a Madrid contro Niemeier, ed è chiamata a ripartire. Match meno scontato di quello che dice il ranking, con Kvitova che pur essendo numero 10 del mondo dovrà prestare molta attenzione alla giovane tennista azzurra, protagonista di un 2023 molto positivo. Anche i bookmakers preannunciano un match equilibrato, con Kvitova che partirà favorita, ma davvero di poco. Nessun precedente tra le due.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI