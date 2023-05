Cecchinato-Van Assche in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Marco Cecchinato affronterà Luca Van Assche nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il tennista siciliano, che su questi campi ha conquistato anche una semifinale con tanto di vittoria ai danni di Novak Djokovic, arriva finalmente all’appuntamento più importante della stagione sul rosso con alle spalle un buon numero di vittorie e una classifica che finalmente sorride dopo essere addirittura sprofondato fuori dai primi 200 solamente dodici mesi fa. L’esordio però non è dei più semplici, Van Assche è un giovane di talento e senza dubbio il pubblico di casa proverà a sostenerlo verso la vittoria.

Cecchinato e Van Assche scenderanno in campo lunedì 29 o martedì 30 maggio. Data precisa ed orario sono da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.