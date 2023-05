Cobolli-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Flavio Cobolli affronterà Carlos Alcaraz nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il tennista romani festeggia il suo primo main draw slam affrontando il numero uno del mondo. Come al solito in questi casi si può decidere se guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Senza dubbio scendere in campo su uno dei campi principali – probabilmente lo Chatrier – contro il giocatore più forte del mondo ha il suo fascino per un ragazzo che fino a questo momento ha disputato perlopiù tornei challenger. Allo stesso tempo, per avvicinarsi il più in fretta possibile ai primi 100 della classifica sarebbe stato positivo avere un sorteggio più abbordabile e cercare di mettere in cascina punti. In ogni caso Cobolli potrà godersi il risultato dell’ottimo lavoro fatto in qualificazioni.

Cobolli e Alcaraz scenderanno in campo lunedì 29 o martedì 30 maggio. Data precisa ed orario sono da definire.