Cobolli-Thompson oggi in tv: orario, canale e diretta streaming primo turno Atp Monaco 2023

Flavio Cobolli sfiderà Jordan Thompson nel primo turno dell’ATP 250 di Monaco di Baviera 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Seconda qualificazione a livello di circuito maggiore in questa stagione per il tennista romano, che ora l’occasione di giocarsi questo round d’esordio contro un tennista decisamente non cresciuto sulla terra rossa. L’australiano ha perso all’esordio nel torneo di Houston due settimane fa, mentre Flavio è già rodato dai due incontri di qualificazione, vinti anche abbastanza nettamente. Si tratta del primo scontro diretto tra i due, con Thompson che al momento è n°89 del ranking mondiale, mentre l’azzurro è uscito dai primi 200.

Cobolli e Thompson scenderanno in campo oggi, lunedì 17 aprile, come 2°match dalle 11:00. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista australiano, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.