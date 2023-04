Playoff NBA 2022/2023, gara-1: Leonard trascina i Clippers, Miami sorprende Milwaukee

Non sono mancate le sorprese nei match andati in scena tra la serata di domenica 16 e la nottata di lunedì 17 aprile valevoli per gara-1 dei playoff NBA 2022/2023. Spicca il ko dei Milwaukee Bucks, primi nella regular season, per mano dei Miami Heat. Si è fatta sentire eccome l’assenza di Giannis Antetokounmpo, che si è infortunato dopo appena dieci minuti a causa di una brutta caduta dopo un fallo subito. La franchigia della Florida ha dunque colto la palla al balzo e si è imposta con il punteggio di 130-117, trascinata da Butler e Middleton, rispettivamente 35 e 33 punti.

Successo a sorpresa anche dei Los Angeles Lakers, capaci di superare per 128-112 i Memphis Grizzlies e guadagnarsi il fattore campo. I protagonista non sono stati però LeBron James ed Anthony Davis, entrambi comunque in grado di realizzare una doppia doppia, bensì Hichimura e Reaves. Il primo ha messo a referto 29 punti, il secondo 23 ma soprattutto è stato il giocatore da cui passavano tutti i palloni chiave nel momento decisivo.

Impresa dei Los Angeles Clippers, che hanno sbancato il FootPrint Center per 115-120. Nonostante la doppia doppia di Kevin Durant, i Phoenix Suns si sono arresi e il merito è soprattutto di Kawhi Leonard, miglior realizzatore della serata con 38 punti. Anche in questo caso, fattore campo ribaltato. Non hanno invece deluso le aspettative i Denver Nuggets, i quali non hanno corso rischi ed hanno regolato i Minnesota Timberwolves per 109-80. Il miglior marcatore è stato Murray con 24 punti, ma ovviamente non è mancato il solito apporto di Nikola Jokic con la doppia doppia. Appuntamento a stanotte, tra lunedì 17 e martedì 18 aprile, con gara-2 di Philadelphia-Brooklyn e Sacramento-Golden State.