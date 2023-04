Cobolli-O’Connell oggi in tv: orario, canale e diretta streaming quarti Atp Monaco 2023

Flavio Cobolli sfiderà Christopher O’Connell nei quarti di finale dell’ATP 250 di Monaco di Baviera 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Prosegue il fantastico torneo del classe ’02, che per la prima volta nella sua giovane carriera è nei quarti di un evento del circuito maggiore. Due belle e convincenti vittorie su Thompson e Otte, che si aggiungono a quelle ottenute nel tabellone di qualificazione ai danni di Rosol e Kolar. Ora c’è l’occasione di proseguire questo cammino, contro l’australiano che in due set ha fatto fuori il beniamino di casa Alexander Zverev. O’Connell sta vivendo una buona stagione, considerato che questo è già il terzo quarto di finale a livello ATP dopo Doha e Marrakech. Cobolli partirà leggermente sfavorito, ma di certo non è un accoppiamento tra i peggiori che si possano avere arrivati a questo punto del torneo.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Cobolli e O’Connell scenderanno in campo nella giornata di venerdì 21 aprile alle ore 11:00. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista tedesco, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.