Sporting Lisbona-AZ Alkmaar oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Youth League

Sporting Lisbona-Az Alkmaar sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della prima semifinale della Youth League 2022/2023. E’ tempo di conoscere la prima finalista della competizione riservata alle formazioni U19 europee ed ecco che a Ginevra scendono in campo i portoghesi e gli olandesi in una partita assai equilibrata. Chi la spunterà? Si parte alle ore 13 di venerdì 21 aprile, diretta tv su Sky Sport Football e streaming su Sky Go, diretta testuale su Sportface.

