Cobolli-Monfils oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2024

Flavio Cobolli sfiderà Gael Monfils nel primo turno dell’ATP 250 di Montpellier 2024, torneo in programma sul cemento indoor francese. Dopo lo splendido cammino a Melbourne che gli ha regalato il primo terzo turno turno in uno Slam, la prima vittoria ai danni di un top 20 e il debutto tra i primi 80 del mondo, Cobolli riparte da Montpellier. Esordio molto ostico dato che dovrà vedersela contro il veterano Monfils, il quale potrà ancora contare sul sostegno del pubblico francese. Tra i due non ci sono precedenti.

Cobolli e Monfils scenderanno in campo oggi, mercoledì 31 gennaio come terzo match sul centrale, con il secondo che inizia non prima delle ore 14.30. La diretta televisiva del torneo di Montpellier è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo francese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.