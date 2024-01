Trento-Podgorica oggi in tv: programma, orario e diretta Eurocup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trento-Podgorica, sfida valida come 17^ giornata del Gruppo B dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Penultimo incontro della fase a gironi, e si tratta di una partita assolutamente decisiva: gli uomini di coach Galbiati, infatti, sono attualmente in sesta posizione, l’ultima utile per la qualificazione al turno successivo, seguiti a una sola lunghezza proprio dagli avversari odierni. L’obiettivo, quindi, è vincere per agguantare la qualificazione, evitando di rinviare il discorso all’ultima giornata. Match, quindi, tutto da seguire, anche considerando che all’andata vinse Podgorica all’overtime. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 31 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Podgorica, valida per l’Eurocup 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Calcio (canale 254), oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.