Fiorentina-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming semifinale andata Coppa Italia Primavera 2023/2024

Alle 18:00 di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024 Fiorentina e Roma si sfideranno in occasione della semifinale di andata della Coppa Italia Primavera 2023/2024. Il primo atto di questo doppio confronto si giocherà al Viola Park, mentre mercoledì 21 febbraio le due squadre torneranno in campo ma lo faranno al Tre Fontane di Roma, in casa dei giallorossi. La partita di andata sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia, oltre che in streaming sul sito e l’app dell’emittente.