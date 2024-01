Cobolli-Kotov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Flavio Cobolli affronterà Pavel Kotov al secondo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Dopo la splendida vittoria al primo turno contro Jarry, maturata al quinto set e dopo quattro ore di gioco, il tennista romano torna in campo per la prova del nove, contro un avversario meno ostico ma altrettanto affamato di vittoria. Si tratta del russo Kotov, anche lui reduce da una battaglia di cinque set nel match inaugurale contro Rinderknech. In palio il terzo turno dell’Happy Slam, che nessuno dei due ha mai raggiunto in carriera. Cobolli è avanti 2-0 nei precedenti, ma entrambi si sono disputati a livello Challenger e sulla terra battuta, dunque sono relativamente attendibili.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Cobolli e Kotov scenderanno in campo mercoledì 17 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, pure Sportface.it seguirà il match tra Cobolli e Kotov. Il nostro sito monitorerà inoltre tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.