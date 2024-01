Arnaldi-De Minaur in tv: data, canale, orario e diretta streaming Australian Open 2024

Matteo Arnaldi incontrerà Alex De Minaur nel match valido per il secondo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Così come per Sinner e Musetti, anche il sanremese incontrerà al secondo turno un giocatore della stessa nazionalità di quello affrontato al primo. Nel caso di Arnaldi si tratta di un australiano, ovvero De Minaur, di un altro livello rispetto ad Adam Walton, wild card liquidata all’esordio. I due si affronteranno per la prima volta in carriera in un match che si prospetta molto interessante. Demon è infatti in gran forma e fresco di top 10, ma neppure Matteo se la passa malissimo, reduce dai quarti a Brisbane e in grande ascesa da quasi un anno. “Spero di prendermi la rivincita della finale di Coppa Davis” ha detto l’australiano, ancora ferito dal ko di Malaga, seppur indirettamente contro Arnaldi dato che lui è stato battuto da Sinner.

Arnaldi e De Minaur scenderanno in campo mercoledì 17 gennaio, con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo tramite i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN.