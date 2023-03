Champions League volley femminile 2022/23: Fenerbahce travolge Conegliano nell’andata dei quarti

Termina 3-0 (25-19, 25-17, 25-19) il match traFenerbahce Opet Istanbul ed A. Carraro Imoco Conegliano, partita valida per l’andata degli quarti di finale di Champions League volley femminile 2022/23. Una pesante sconfitta per le venete, che mette Conegliano in una difficilissima situazione per la gara di ritorno con un importante svantaggio.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

TABELLONE QUARTI DI FINALE: GLI ACCOPPIAMENTI

FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

La partita ha visto un grande inizio del Fenerbahce, trascinate dall’ottimo rendimento offensivo. Molto male sulle chiusure difensive infatti Conegliano, ed alla fine sono le padroni di casa tuche a portarsi a casa il primo quarto. Da qui in poi, le venete non tornano più in partita, soccombendo a quasi ogni attacco avversario. 25-19.

Più equilibrio nelle prime battute del secondo set, ma dura relativamente pochi punti. Il tempo che le turche tornano a marcare al loro ritmo battente. Conegliano si ferma poi quasi completamente nel finale, venendo praticamente presa a pallate per gli ultimi punti: 25-17.

Gara praticamente terminata, con Fenerbahce che va avanti per inerzia e Conegliano che sembra attendere solo la sua fine. Sussulto verso metà frazione, ma la schiacciante superiorità della padroni di casa alla fine ha la meglio. Finsce 3-0 (25-21, 16-25, 21-25, 23-25). Adesso Conegliano avrà uno svantaggio enorme per la gara di ritorno di giovedì prossimo.