Juventus, Calvo: “Il 19 aprile sapremo per quali obiettivi giocherà squadra. Pogba? Crediamo in lui”

Sull’udienza al Collegio di Garanzia dello Sport che si terrà il prossimo 19 aprile è “importante avere una data, anche per la squadra per sapere per cosa giocheremo le ultime partite in campionato, questa data ci dà una certezza”. A dirlo è Francesco Calvo, Chief Football Officer, della Juventus in merito al ricorso bianconero per il caso plusvalenze che verrà dunque discusso tra un mese a Roma.

“Vorrei fare i complimenti a Milan, Inter e Napoli perché è un risultato storico – ha proseguito Calvo ai microfoni di Sky Sport nell’immediato pre partita di Friburgo-Juventus – Il calcio italiano è indietro rispetto ad altri campionati, pensiamo ad Inghilterra, Spagna e Germania. I risultati di questa settimana vada grande merito a chi le ha gestite, agli allenatori e ai giocatori. Spero che sia da stimolo per il movimento per migliorarsi a 360 gradi”.

Infine su Pogba: “E’ il primo a non essere contento di questa situazione che ha giocato molto poco. Quando si parla di grandi giocatori si viene enfatizzato tutto nel bene e nel male. La Juventus non ha deciso di scaricare Pogba, assolutamente no, lui sa che la Juventus è una famiglia che dà tanto e pretende tanto. Ci aspettiamo impegno sul campo e di rivederlo al più presto. Noi crediamo tanto in lui sennò non gli avremmo fatto il contratto di quattro anni. Parliamo con lui tutti i giorni, non siamo felici della situazione esattamente come non è felice lui”, ha concluso.