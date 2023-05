Cecchinato-Bautista Agut oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Marco Cecchinato affronterà Roberto Bautista-Agut nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 marzo al Foro Italico. E’ in un buon momento il tennista siciliano, che da quando si è tornati a giocare sul rosso europeo ha ricominciato a vincere buone partite, rimanendo saldamente tra i primi 100 del ranking mondiale e anche affacciandosi nuovamente tra i primi ottanta. Al primo turno una bella vittoria ai danni di McDonald, ora l’impegno è certamente più complicato, ma anche il suo avversario odierno non è lo stesso ammirato nei giorni migliori. Con un pubblico tutto dalla parte del “Ceck” si potrebbe pensare anche ad una bella impresa.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cecchinato e Bautista Agut scenderanno in campo oggi, domenica 14 maggio. I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata dalle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Cecchinato e Bautista Agut garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.