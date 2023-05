Internazionali Roma 2023, previsioni meteo oggi domenica 14 maggio: rischio pioggia?

Buone notizie per gli appassionati di tennis che hanno comprato un biglietto per gli Internazionali d’Italia 2023 nella giornata di domenica 14 maggio. Secondo le previsioni meteo, infatti, oggi non dovrebbe essere prevista pioggia. In mattinata si prevede un cielo coperto con tante nuvole, mentre nel pomeriggio dovrebbe schiarirsi e uscire un po’ di sole. La cosa più importante, però, è che non sono previste precipitazioni. Salvo sorprese, dunque, i possessori del biglietto potranno godersi una giornata all’insegna del grande tennis sui campi del Foro Italico.