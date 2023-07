Milan, Luka Romero è atterrato a Malpensa: domani le visite mediche

Manca poco per l’ufficialità di Luka Romero in rossonero. Il giovane attaccante argentino è atterrato questo pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa per iniziare la sua avventura al Milan. Domani il classe ’04 sosterrà le visite mediche e poi firmerà con la sua nuova società. Non è la prima esperienza in Italia per Romero, che ha militato – con poca fortuna – nella Lazio fino alla scadenza del suo contratto avvenuta nel mese di giugno. Con il Milan firmerà un quadriennale.