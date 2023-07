Sport in tv oggi mercoledì 5 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, mercoledì 5 luglio. Nella terza giornata di incontri, il torneo di Wimbledon sfida ancora una volta le avverse condizioni meteorologiche e sarà ricco di partite, comprese quelle di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Spazio anche al ciclismo con la quinta tappa del Tour de France e alla Volleyball Nations League. Tornano in campo anche le ultime quattro Nazionali U21, che si sfidano nelle semifinali degli Europei di categoria. Ecco il programma completo degli eventi che andranno in scena mercoledì 5 luglio.