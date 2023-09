Bronzetti-Uchijima in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Moyuka Uchijima nel secondo turno del WTA 250 di Guangzhou 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Dopo la netta vittoria all’esordio ai danni della Yang, la giocatrice azzurra torna in campo e mette nel mirino i quarti di finale. Sulla sua strada ancora un’avversaria proveniente dal continente asiatico, vale a dire la giapponese Uchijima, che ha debuttato con una vittoria in tre set ai danni di Ponchet. Tra le due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Bronzetti, che vuole ripetersi dopo l’ottimo US Open e punta a risalire la classifica per chiudere al meglio la stagione.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Uchijima scenderanno in campo mercoledì 20 settembre alle 08:00 italiane sul Court 5. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di secondo turno tra Bronzetti e Uchijima garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.