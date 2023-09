Tabellone Wta Guangzhou 2023: c’è Lucia Bronzetti, Linette guida il seeding

Il tabellone del torneo Wta 250 di Guangzhou 2023, che si svolge nella città cinese su campi in cemento. Si torna quindi in Asia dopo quattro anni e il main draw dell’evento vede anche la presenza di Lucia Bronzetti. L’azzurra è la quarta testa di serie e attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. A guidare il seeding è Magda Linette, opposta al primo turno alla britannica Burrage. Dall’altra parte del tabellone c’è invece Lin Zhu, che se la vedrà con Kalinskaya all’esordio.

WTA GUANGZHOU 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

IL TABELLONE

PRIMO TURNO

(1) Linette vs Burrage

Saville vs Friedsam

Marino vs Q

Baindl vs (5) Masarova

(3) Maria vs Q

Q vs Bai

You vs Putintseva

Tauson vs (6) Fruhvirtova

(7) Minnen vs Parry

Q vs Niemeier

Q vs Q

Q vs (4) Bronzetti

(8) Liu vs Shnaider

Podoroska vs X.Wang

Yuan vs Korpatsch

Kalinskaya vs (2) Zhu