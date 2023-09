Wta Guangzhou 2023, condizioni estreme per il troppo caldo: posticipato l’inizio degli incontri

Il programma odierno doveva iniziare alle ore 08:00 italiane, le 14:00 cinesi, in quel di Guangzhou, dove è in corso il torneo WTA 250. Si giocano tutti gli ottavi di finale, tra cui anche quello di Lucia Bronzetti che sfida la giapponese Uchijima. Per ora, però, non si inizia. Non per la pioggia, bensì per il troppo caldo. Le condizioni presenti al momento su Guangzhou hanno portato la direzione del torneo a posticipare di un’ora circa l’inizio. 34° i gradi presenti, ma con più del 60% di umidità, il che porta ad avere una temperatura percepita decisamente più alta e sopra i 40°.