Neymar al centro del gossip: ad una festa con due ragazze. La compagna incinta: “Delusa, penso solo a mia figlia”

Neymar torna sulle prime pagine dei media brasiliani. Non per qualche prestazione sul campo da ricordare con la maglia dell’Al Hilal, ma per altre vicende di gossip. Il calciatore brasiliano, che tra poche settimane diventerà padre per la seconda volta, sarebbe stato immortalato dai fotografi ad una festa con due ragazze, nessuna delle quali è la sua attuale compagna e madre del futuro bambino. Secondo il sito brasiliano Em Off, i due avrebbero una relazione aperta, ma che in teoria dovrebbe essere portata avanti con discrezione.

Invece la modella Bruna Biancardi è stata costretta, dopo la fuga di notizie, a commentare su Instagram: “Buon pomeriggio, sono consapevole di quello che è successo e ancora una volta sono delusa. Ma nella fase finale della mia gravidanza, la mia attenzione e preoccupazione sono dirette esclusivamente a mia figlia e questo è tutto ciò a cui penserò al momento. Apprezzo i messaggi di affetto”, ha scritto in una nota condivisa sul suo profilo.