Bronzetti-Teichmann oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Ningbo 2023

Lucia Bronzetti affronterà Jil Teichmann al primo turno del WTA di Ningbo 2023, torneo in programma dal 25 al 30 settembre. L’azzurra è reduce dai quarti di finale nel torneo di Guangzhou, dove ha perso una partita molto lottata per mano della belga Minnen. A Ningbo prosegue la sua trasferta sul veloce asiatico da testa di serie numero otto del tabellone. L’esordio è tutt’altro che banale, contro una giocatrice scesa in classifica e proveniente dalle qualificazioni, ma in grado di raggiungere un best ranking di n°21 del mondo poco più di un anno fa. Insomma, c’è bisogno di una Bronzetti al suo meglio per riuscire ad ottenere l’accesso al secondo round.

Bronzetti e Teichmann scenderanno in campo oggi, lunedì 25 settembre, alle ore 09:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.