Laver Cup 2023: trionfa il Team World, decisiva la vittoria in doppio di Shelton/Tiafoe

Con un netto 13-2, il Team World ha schiantato il Team Europe ed ha conquistato la Laver Cup 2023. Dopo Londra, la squadra composta dai giocatori del ‘resto del mondo’ trionfa anche a Vancouver e lo fa al termine di una tre giorni a senso unico. Basti pensare che, dopo il 10-2 maturato al termine di sabato, è stato sufficiente vincere il primo di quattro match in programma per laurearsi campione.

I punti decisivi sono arrivati dal doppio, che gli statunitensi Ben Shelton e Frances Tiafoe hanno portato a casa grazie a un doppio tie-break, sconfiggendo Hubert Hurkacz e Andrey Rublev. Un dominio assoluto, dal primo all’ultimo match, ha così regalato al Team World una meritata vittoria, vendicando la sonora sconfitta per 14-1 subita nel 2021 a Boston. La Laver Cup dà quindi appuntamento al 2024: come prevede l’alternanza, si tornerà in Europa e più precisamente si giocherà alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, in Germania.