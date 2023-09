LIVE – Bronzetti-Teichmann, primo turno Wta Ningbo 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Teichmann, incontro valevole per il primo turno del WTA di Ningbo 2023, torneo in programma dal 25 al 30 settembre. Parte come testa di serie numero otto del tabellone la tennista romagnola, alla sua seconda settimana in Cina dopo i quarti di finale raggiunti a Guangzhou. All’esordio a Ningbo troverà una giocatrice già rodata dalle qualificazioni, nelle quali ha battuto in due set la cinese Yang e poi in tre set al turno decisivo l’olandese Hartono. Non è certamente la Teichmann in grado di avvicinare le prime 20 giocatrici del mondo di un anno fa, ma resta avversara da non prendere sottogamba. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Bronzetti e Teichmann in campo alle ore 09:00 italiane.

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

BRONZETTI-TEICHMANN